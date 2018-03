Илья Геркус: был вариант сыграть с "Уралом" на новом стадионе (фото)

В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча «Локо» с «Уралом». Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира. Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр. За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали все возможное, чтобы матч прошёл на десятитысячной «СКБ-Банк Арене», где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне. Перенос в Тюмень был изначально наименее приемлемым вариантом из-за низкой температуры в Сибири и неудобства для всех болельщиков. Летим в Екатеринбург, где непосредственно перед матчем обязательно ещё раз оценим готовность газона. Вот так поле выглядит сейчас #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда

