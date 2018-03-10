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Илья Геркус: был вариант сыграть с "Уралом" на новом стадионе (фото)
"В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча "Локомотива" с "Уралом". Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира. Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр.
За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали все возможное, чтобы матч прошёл на десятитысячной "СКБ-Банк Арене", где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне.
Перенос в Тюмень был изначально наименее приемлемым вариантом из-за низкой температуры в Сибири и неудобства для всех болельщиков. Летим в Екатеринбург, где непосредственно перед матчем обязательно еще раз оценим готовность газона. Вот так поле выглядит сейчас", - написал Геркус в Инстаграме.
В последние дни было много разговоров о месте проведения выездного матча «Локо» с «Уралом». Существовал вариант сыграть в Екатеринбурге на новом стадионе, построенном к чемпионату мира. Однако к нашему матчу не успели подготовить все документы, разрешающие проведение игр. За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали все возможное, чтобы матч прошёл на десятитысячной «СКБ-Банк Арене», где мы с вами и встретимся в понедельник, а на новом стадионе будем рады сыграть уже в следующем сезоне. Перенос в Тюмень был изначально наименее приемлемым вариантом из-за низкой температуры в Сибири и неудобства для всех болельщиков. Летим в Екатеринбург, где непосредственно перед матчем обязательно ещё раз оценим готовность газона. Вот так поле выглядит сейчас #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда
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