Матвей Сафонов: согласен, что "Краснодар" плохо начинает матчи

Молодой голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов провел очередной матч за основную команду, а после игры поделился своими впечатлениями.– Я согласен, что мы плохо начинаем. Последние 4-5 игр было так, что пропускаем, но затем выравниваем игру. В этот раз случилось то же самое, поэтому команда была спокойна. После пропущенного гола мы понимали, что можем повлиять на результат и без переживаний вышли на второй тайм.– Если честно, я точно считаю, что это наша ошибка. Причина? Мне непонятно. Тренерский штаб будет разбираться и искать решение.– Тренер не объясняет: он просто говорит, кто сегодня играет. Я воспринимаю это спокойно. Потому, что в отличной форме только я, а остальные вратари – после травмы. Посмотрим, что будет дальше.– Надо повтор смотреть. Скорее всего, просто упустили человека и все. Я не видел.– Почему мы гарантировали?– У трех команд может быть по 12? Нет? Ага, все, я понял. В чем вопрос?– Понятно, что нам будет легче. От матча в Испании мы меньше зависим. Однако будем играть на победу все равно, просто будет легче на душе.– Лично я ожидал, что сегодня будет морозить. Не знаю, как команда, но я сегодня точно не замерз.www.rusfootball.info