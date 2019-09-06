Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо назначен послом туризма Бразилии.

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"Туризм очень важен для создания рабочих мест и восстановления нашего имиджа на международном уровне", — сказал Роналдиньо, комментируя вступление в должность.При этом у экс-футболиста нет паспорта, так как он и его брат были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой в запрещённом месте, что нанесло вред экологии. В 2018 году Роналдиньо был приговорён к штрафу размере $ 8,5 млн, который он не выплатил. За это у бразильца отобрали паспорт, и он не имеет права покидать страну.