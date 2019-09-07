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Мишель Платини: я обязательно вернусь в футбол

Бывший президент УЕФА и легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини подчеркнул, что намерен вернуться к футбольной деятельности после окончания срока действия отстранения.
Фото: Delfi
«Я обязательно вернусь в футбол. Я стал жертвой заговора, в котором виноваты люди из ФИФА и прокуратуры Швейцарии. Но я не обвиняю власти Швейцарии, не поймите меня неправильно. Хочу написать книгу, в которой расскажу всю правду», — сказал Платини.

Платини был задержан 18 июня в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира 2022 года, который достался Катару. Функционера задержали в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере и взяли под стражу для дачи свидетельских показаний. Позже француза освободили из-под стражи, срок его отстранения истекает в начале октября.

"Спорт24"


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Теги: Платини
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