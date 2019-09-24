"Я — MVP всех MVP. Поэтому не думаю об этом. Сосредоточен на игре, на том, чтобы моя команда побеждала. Индивидуальные награды для меня на втором месте", — приводит слова Ибрагимовича AS.
Ибрагимович за три матча до конца регулярного чемпионата в MLS отстаёт от лидера гонки бомбардиров Карлоса Велы на два мяча.
Златан Ибрагимович: я — MVP всех MVP
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заявил, что его не беспокоит борьба за титул лучшего снайпера MLS.
Фото: Kelvin Kuo / USA TODAY Sports
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