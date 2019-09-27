Златан бросил вызов в том числе российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
Златан Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу
Нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси", запустил новый футбольный челлендж в социальных сетях под названием "Matrix challenge".
Фото: Getty Images
37-летний швед опубликовал в инстаграме видео, на котором он принимает мяч на грудь и будто уворачивается от пуль, имитируя движения героя культового фильма "Матрица" Нео.
Златан бросил вызов в том числе российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
Златан бросил вызов в том числе российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
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