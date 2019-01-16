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Дебют Березуцких в Эредвизи, Суперкубок Италии и очередная возможность для Головина

Братьев Березуцких, которые стали помощниками Леонида Слуцкого в Голландии, ждёт первое боевое испытание, "Милан" Гаттузо постарается отобрать трофей у заклятого неприятеля, а "Барселоне" предстоит отыграться после первого проигранного в 1/8 кубка матча. О том, что интересного из футбольной Европы посмотреть до выходных

Дебют Березуцких в Эредвизи, Суперкубок Италии и очередная возможность для Головина

"Ювентус" - "Милан"
Среда, 20:30. Матч Футбол 2

В Италии на этой неделе жарко. Текущий сезон Серии А предоставляет нам мало интриг: "Юве" в 19 турах не победил всего лишь дважды, да и то речь идёт только о ничейных результатах, - никаких поражений. В чемпионате у "Старой синьоры" просто нет соперников, уж слишком команда Аллегри сильна для остальных представителей итальянского футбола.

Но матч за Суперкубок наконец-то дарит интригу. Во-первых, знаковое противостояние, в котором из-за захлестывающих эмоций вполне может уравняться класс. Во-вторых, это не такой серьёзный трофей, чтобы "Юве" упирался за него. А вот "Милан" будет явно очень голоден.

Так что у "россонери" есть хорошие шансы на трофей. Тем более, команда Гаттузо настроена на неплохой лад - в двух последних играх они одержали победы.

"Монако" - "Ницца"
Среда, 21:00. Матч Футбол 3

Александр Головин вернулся в состав после четырёхматчевой дисквалификации, выйдя в старте против "Марселя", но опять получилось не очень. "Монако" мог победить, но в ключевом моменте Александр умудрился промахнуться из убойной позиции. Эту неудачу российского полузащитника назвали главным промахом недели в Лиге 1.


Не так давно Головин вошёл в список худших французских трансферов за минувший год по версии Le 10 Sport. Все авансы уже исчерпаны: если Александр не начнёт приносить пользу, терпение болельщиков и Анри может иссякнуть (впрочем, ходят слухи, что тренер после неудачной игры поддержал молодого хавбека). Надо делать это сейчас - приехал целый ряд новых игроков, а значит обострится и конкуренция.

Соперник позволяет. "Ницца" идёт в чемпионате восьмой, ни на что особо не претендует, так что излишне сложно против них возрождающимся (уже есть три игры подряд без поражений) "монегаскам" не будет.

"Барселона" - "Леванте"
Четверг, 23:30

Первая игра 1/8 получилась яркой и запоминающейся. Не только благодаря футболу - матч в Валенсии привлёк внимание широкой публики потрясающей симуляцией Силлессена и Бускетса. Мы уже писали об этом, - но не будет лишним напомнить.



"Барса" выставила второй состав и проиграла на выезде. Дома Вальверде выпустит сильнейших. Но хозяевам надо ещё отыграться: если "Леванте" сумеет грамотно закрыться, у "Барсы" вполне могут возникнуть проблемы.

"Витесс" - "Эксельсиор"
Пятница, 22:00

Возвращается после короткой паузы Эредвизи. Нам он, конечно, интересен прежде всего в контексте работы там Леонида Слуцкого. Правда, теперь уже - не только его.

У "Витесса" и так была одна из лучших защит в лиге. С приходом братьев Березуцких, которые должны помогать российскому тренеру, она, похоже, станет ещё сильнее. Первое подтверждение этому (или же наоборот) мы увидим в пятницу. Команда Леонида Викторовича будет принимать довольно скромный "Эксельсиор", отползший не так далеко от зоны вылета, но при этом очень не скупой на голы.

"Бавария" - "Хоффенхайм"
Пятница, 22:30. Матч Футбол 2

Многострадальная в текущем сезона "Бавария" наконец-то вышла на путь побед и теперь собирается всё-таки догнать наглую "Боруссию", которая в кои-то веки обгоняет Мюнхен. В последних пяти матчах команда Ковача не проиграла ни разу, лишь один раз получила ничью. А в зимнем товарищеском турнире Telekom Cup в Дюссельдорфе "Бавария" и вовсе победила. В финале была побеждена "Боруссия" из Менхенгладбаха. Точку в серии пенальти поставил Хуммельс вот таким стильным способом.


У "Хоффенхайма" есть возможность отомстить за гостевое поражение в первом круге, но воспользоваться этим будем тяжело: у подопечных Нагельсмана этот сезон складывается очень непросто.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Global Look Press
Теги: Ла Лига Лига 1 Бундеслига Серия А
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