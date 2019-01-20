Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Б
|20
|23
|15
|Леганес
|21
|23
|16
|Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|20
|11
Вальядолид (Испания)
|Вальядолид
|14:00
|Сельта
|Леванте
|2 - 020.01.19
|Вальядолид
Сельта (Испания)
|Вальядолид
|14:00
|Сельта
|Сельта
|1 - 219.01.19
|Валенсия
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"Вальядолид" дома выиграл у "Сельты"
"Вальядолид" выиграл у "Сельты" (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании
21 тур
"Вальядолид" – "Сельта" 2:1
Голы: Систо, 16, Плано, 56, Коке, 69
"Вальядолид": Масип, Антоньито, Начо, Кико, Калеро, Мичел, Алькарас, Суарес (Верде, 69), Плано, Кеко, Гвардиола
"Сельта": Рубен, Мальо, Хунка, Араухо, Худт, Хосабед, Мендес, Лоботка (Юлсагер, 75), Буфаль, Гомес, Систо (Пейнадо, 59)
Предупреждения: Мальо, 40, Худт, 41, Буфаль, 52, Суарес, 56
Чемпионат Испании
21 тур
"Вальядолид" – "Сельта" 2:1
Голы: Систо, 16, Плано, 56, Коке, 69
"Вальядолид": Масип, Антоньито, Начо, Кико, Калеро, Мичел, Алькарас, Суарес (Верде, 69), Плано, Кеко, Гвардиола
"Сельта": Рубен, Мальо, Хунка, Араухо, Худт, Хосабед, Мендес, Лоботка (Юлсагер, 75), Буфаль, Гомес, Систо (Пейнадо, 59)
Предупреждения: Мальо, 40, Худт, 41, Буфаль, 52, Суарес, 56
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