Ла Лига 2018/19

# Команда И О
13 Эспаньол 20 24
14 Атлетик Б 20 23
15 Леганес 21 23
16 Вальядолид 20 22
17 Сельта 20 21
18 Райо Вальекано 20 20
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 20 11
полная таблица

Вальядолид (Испания)

Вальядолид14:00Сельта
Леванте2 - 020.01.19Вальядолид

Сельта (Испания)

Вальядолид14:00Сельта
Сельта1 - 219.01.19Валенсия

Новости партнеров

"Вальядолид" дома выиграл у "Сельты"

"Вальядолид" выиграл у "Сельты" (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании

21 тур

"Вальядолид" – "Сельта" 2:1

Голы: Систо, 16, Плано, 56, Коке, 69

"Вальядолид": Масип, Антоньито, Начо, Кико, Калеро, Мичел, Алькарас, Суарес (Верде, 69), Плано, Кеко, Гвардиола

"Сельта": Рубен, Мальо, Хунка, Араухо, Худт, Хосабед, Мендес, Лоботка (Юлсагер, 75), Буфаль, Гомес, Систо (Пейнадо, 59)

Предупреждения: Мальо, 40, Худт, 41, Буфаль, 52, Суарес, 56
Теги: Вальядолид Сельта Ла Лига
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