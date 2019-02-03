Болельщики "Вальядолида" против VAR - 16 тысяч человек показали красные карточки (фото)

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Санкт-Петербург ЦСКА
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Вальядолид (Испания)
Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|...
|11
|Атлетик Б
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|...
|20
|Уэска
|21
|12
|Предстоящие
|Уэска
|03.02.19
|Вальядолид
|Вальядолид
|10.02.19
|Вильярреал
|Сыгранные
|Вальядолид
|2 - 127.01.19
|Сельта
|Леванте
|2 - 020.01.19
|Вальядолид
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Акция протеста продолжалась две минуты.
Накануне, во время матча 21-го тура примеры с "Сельтой" (2:1), сразу после стартового свистка, болельщики на стадионе начали свистеть и подняли вверх красные картонки как символ красной карточки в футболе.
El Nuevo Jos? Zorrilla se llen? de cartulinas rojas para protestar contra el VAR https://t.co/rnrWlmldo8 #RealValladolidCelta Te lo cuenta @chusrodriguez— MARCA (@marca) January 27, 2019
Акция протеста продолжалась две минуты.
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