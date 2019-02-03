Болельщики "Вальядолида" против VAR - 16 тысяч человек показали красные карточки (фото)

El Nuevo Jos? Zorrilla se llen? de cartulinas rojas para protestar contra el VAR https://t.co/rnrWlmldo8 #RealValladolidCelta Te lo cuenta @chusrodriguez — MARCA (@marca) January 27, 2019

Болельщики "Вальядолида" недовольны системой видеопомощи арбитрам (VAR), которую используют на матчах Ла Лиги.Накануне, во время матча 21-го тура примеры с "Сельтой" (2:1), сразу после стартового свистка, болельщики на стадионе начали свистеть и подняли вверх красные картонки как символ красной карточки в футболе.Акция протеста продолжалась две минуты.