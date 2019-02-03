Вальядолид (Испания)

Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
...
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 21 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
...
20 Уэска 21 12
полная таблица
Предстоящие
Уэска03.02.19Вальядолид
Вальядолид10.02.19Вильярреал
Сыгранные
Вальядолид2 - 127.01.19Сельта
Леванте2 - 020.01.19Вальядолид

Новости партнеров

Болельщики "Вальядолида" против VAR - 16 тысяч человек показали красные карточки (фото)

Болельщики "Вальядолида" недовольны системой видеопомощи арбитрам (VAR), которую используют на матчах Ла Лиги.

Накануне, во время матча 21-го тура примеры с "Сельтой" (2:1), сразу после стартового свистка, болельщики на стадионе начали свистеть и подняли вверх красные картонки как символ красной карточки в футболе.



Акция протеста продолжалась две минуты.
Теги: Вальядолид Ла Лига
Сегодня, 11:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.