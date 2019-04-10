Лоран Блан может возглавить "Севилью"

Бывший тренер сборной Франции Лоран Блан может летом возглавить испанскую "Севилью", сообщает Le Parisien.Блан является приоритетным кандидатом для руководства андалузского клубаСейчас "Севилью" возглавляет Хоакин Капаррос, который летом может покинуть пост.