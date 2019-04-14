Эрнесто Вальверде: "Барселона" довольна ничьей с "Уэской"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с "Уэской" (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Испании."У нас в составе было много изменений, многие провели свои дебютные игры. В этом смысле мы довольны (ничьей). Мы могли больше предпринять в атаке, но в целом мы довольны.У нас была тяжелая ситуация, но я знал, что было необходимо выпустить новых игроков. Это была равная игра.Если бы не обыграли «Атлетико» в прошлом туре, то я бы выпустил другой состав, хотя не знаю, изменился ли бы результат", - цитирует Вальверде Marca.