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Жирона
Леванте
Сельта
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 31 60
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 31 50
6 Валенсия 31 46
7 Алавес 32 45
8 Атлетик Б 31 43
9 Бетис 32 43
10 Эспаньол 32 41
11 Реал Сосьедад 31 40
12 Леганес 31 40
13 Эйбар 31 39
14 Жирона 31 34
15 Леванте 31 33
16 Сельта 32 32
17 Вильярреал 31 30
18 Вальядолид 31 30
19 Райо Вальекано 31 27
20 Уэска 32 25
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Эрнесто Вальверде: "Барселона" довольна ничьей с "Уэской"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ничью с "Уэской" (0:0) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

"У нас в составе было много изменений, многие провели свои дебютные игры. В этом смысле мы довольны (ничьей). Мы могли больше предпринять в атаке, но в целом мы довольны.

У нас была тяжелая ситуация, но я знал, что было необходимо выпустить новых игроков. Это была равная игра.

Если бы не обыграли «Атлетико» в прошлом туре, то я бы выпустил другой состав, хотя не знаю, изменился ли бы результат", - цитирует Вальверде Marca.

Sport24.ru
Теги: Вальверде Уэска Барселона Ла Лига
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