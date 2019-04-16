Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Б
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта
|32
|32
|18
|Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25
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Зинедин Зидан пообещал улучшить игру "Реала" в следующем сезоне
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о результате матча 32-го тура чемпионата Испании с "Леганесом".
Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, "Реал" продолжает занимать третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 61 очко. Лидирующая "Барселона" набрала 74 балла.
У идущего вторым "Атлетико" набрано 65 очков.
"Первый тайм мне не понравился, второй был получше - мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а "Леганес" дома не пропускает много.
Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас", - цитирует Зидана AS.
"Газета.ру"
Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, "Реал" продолжает занимать третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 61 очко. Лидирующая "Барселона" набрала 74 балла.
У идущего вторым "Атлетико" набрано 65 очков.
"Первый тайм мне не понравился, второй был получше - мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а "Леганес" дома не пропускает много.
Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас", - цитирует Зидана AS.
"Газета.ру"
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