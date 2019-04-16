Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Зинедин Зидан пообещал улучшить игру "Реала" в следующем сезоне

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о результате матча 32-го тура чемпионата Испании с "Леганесом".

Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, "Реал" продолжает занимать третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 61 очко. Лидирующая "Барселона" набрала 74 балла.

У идущего вторым "Атлетико" набрано 65 очков.

"Первый тайм мне не понравился, второй был получше - мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а "Леганес" дома не пропускает много.

Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас", - цитирует Зидана AS.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал Ла Лига
Сегодня, 07:46
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