Зинедин Зидан пообещал улучшить игру "Реала" в следующем сезоне

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о результате матча 32-го тура чемпионата Испании с "Леганесом".Встреча завершилась со счетом 1:1. Таким образом, "Реал" продолжает занимать третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, имея в активе 61 очко. Лидирующая "Барселона" набрала 74 балла.У идущего вторым "Атлетико" набрано 65 очков."Первый тайм мне не понравился, второй был получше - мы смогли уйти от поражения. Не стоит ничего говорить, мы можем играть лучше. Впечатления не слишком хорошие, но и не плохие, потому что мы все же сравняли счет, а "Леганес" дома не пропускает много.Мы знали, что уже ничего не можем выиграть в этом сезоне. Осталось шесть матчей, и нам нужно выступить лучше. В следующем сезоне мы точно будем играть лучше, но постараемся сделать это уже сейчас", - цитирует Зидана AS.