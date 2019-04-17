Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Реал Сосьедад
Леганес
Эспаньол
Эйбар
Жирона
Вильярреал
Леванте
Сельта
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 32 74
2 Атлетико  32 65
3 Реал Мадрид 32 61
4 Севилья 32 52
5 Хетафе 32 51
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 32 45
9 Бетис 32 43
10 Реал Сосьедад 32 41
11 Леганес 32 41
12 Эспаньол 32 41
13 Эйбар 32 40
14 Жирона 32 34
15 Вильярреал 32 33
16 Леванте 32 33
17 Сельта 32 32
18 Вальядолид 32 31
19 Райо Вальекано 32 27
20 Уэска 32 25
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Эрнесто Вальверде: мы не собираемся извиняться за то, что у нас есть Месси

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался относительно победы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

"Мы очень рады. Мы долго не были в полуфинале, но, вообще-то, мы хотим выйти в финал. Мы уверены в своих силах, но знаем: пять неудачных минут могут привести к вылету из турнира. Месси всегда помогает нам избежать проблем. Но мы не собираемся извиняться за то, что у нас есть Лео. Это наше счастье. Он показал великолепный футбол, его голы изменили ход игры", — цитирует Вальверде пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Газета.ру"
Теги: Вальверде Месси Барселона
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#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:10)
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Зенит: мы не собираемся извиняться за то, что у нас есть Кокорин
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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