Эрнесто Вальверде: мы не собираемся извиняться за то, что у нас есть Месси

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался относительно победы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-гранатовых."Мы очень рады. Мы долго не были в полуфинале, но, вообще-то, мы хотим выйти в финал. Мы уверены в своих силах, но знаем: пять неудачных минут могут привести к вылету из турнира. Месси всегда помогает нам избежать проблем. Но мы не собираемся извиняться за то, что у нас есть Лео. Это наше счастье. Он показал великолепный футбол, его голы изменили ход игры", — цитирует Вальверде пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).