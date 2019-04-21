Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Сельта
Жирона
Леванте
Вильярреал
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 32 61
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 32 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 32 41
13 Эйбар 33 40
14 Сельта 33 35
15 Жирона 33 34
16 Леванте 33 34
17 Вильярреал 32 33
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Кларенс Зеедорф: Зидану нужно снова сделать "Реал" голодным

Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, ранее выступавший в составе "Реала", поделился ожиданиями от работы Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев.

"Вполне понятно, почему "Реал" решил назначить Зидана. Это новый вызов, новый день. У него хорошая гармония с игроками. Нынешний сезон, который стал для клуба непростым, ещё не окончен. Это время можно использовать, чтобы изменить настрой, создать голод и поставить новые цели. Очевидно, что "Реал" хочет выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом Испании", - цитирует Зеедорфа Goal.

"Чемпионат.сом"
Теги: Зеедорф Сборная Камеруна Зидан Реал Ла Лига
Сегодня, 18:43
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