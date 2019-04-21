Кларенс Зеедорф: Зидану нужно снова сделать "Реал" голодным

Наставник сборной Камеруна Кларенс Зеедорф, ранее выступавший в составе "Реала", поделился ожиданиями от работы Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридцев."Вполне понятно, почему "Реал" решил назначить Зидана. Это новый вызов, новый день. У него хорошая гармония с игроками. Нынешний сезон, который стал для клуба непростым, ещё не окончен. Это время можно использовать, чтобы изменить настрой, создать голод и поставить новые цели. Очевидно, что "Реал" хочет выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом Испании", - цитирует Зеедорфа Goal.