Артуро Видаль: буду использовать все шансы в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль отметил, что будет стараться использовать все шансы, чтобы получать больше игрового времени в каталонском клубе."Стараюсь оставить на поле все силы. Буду использовать все шансы в "Барселоне" до конца сезона, чтобы помочь команде завоевать титулы. Нам остаётся шесть очков до титула, однако это не будет просто. Мы настолько близки к чемпионству, но задача предстоит сложная. Нам просто нужно сосредоточиться на завоевании очков", - цитирует Видаля Football Espana.