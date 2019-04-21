Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Бетис
Эспаньол
Реал Сосьедад
Леганес
Эйбар
Вильярреал
Сельта
Жирона
Леванте
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 33 77
2 Атлетико  33 68
3 Реал Мадрид 33 64
4 Хетафе 33 54
5 Севилья 33 52
6 Валенсия 32 49
7 Атлетик Б 33 46
8 Алавес 33 46
9 Бетис 32 43
10 Эспаньол 33 42
11 Реал Сосьедад 33 41
12 Леганес 33 41
13 Эйбар 33 40
14 Вильярреал 33 36
15 Сельта 33 35
16 Жирона 33 34
17 Леванте 33 34
18 Вальядолид 33 32
19 Райо Вальекано 33 28
20 Уэска 33 26
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Артуро Видаль: буду использовать все шансы в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль отметил, что будет стараться использовать все шансы, чтобы получать больше игрового времени в каталонском клубе.

"Стараюсь оставить на поле все силы. Буду использовать все шансы в "Барселоне" до конца сезона, чтобы помочь команде завоевать титулы. Нам остаётся шесть очков до титула, однако это не будет просто. Мы настолько близки к чемпионству, но задача предстоит сложная. Нам просто нужно сосредоточиться на завоевании очков", - цитирует Видаля Football Espana.

"Чемпионат.сом"
Теги: Видаль Барселона Ла Лига
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