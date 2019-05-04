Зинедин Зидан: хочу поддержать Касильяса от имени всех, кто имеет отношение к "Реалу"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пожелал скорейшего восстановления вратарю "Порту" Икеру Касильясу, который 1 мая перенес сердечный приступ.– В первую очередь я хочу поддержать Икера от имени всех, кто имеет отношение к "Реалу", – цитирует A Bola Зидана. – Я отправил ему сообщение в пятницу. Вижу, что ему уже лучше. Мы очень переживаем за него и хотим пожелать скорейшего выздоровления и много сил.