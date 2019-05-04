Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Севилья
Хетафе
Валенсия
Атлетик Б
Алавес
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Сельта
Леванте
Жирона
Вальядолид
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 35 83
2 Атлетико  35 74
3 Реал Мадрид 35 65
4 Севилья 35 55
5 Хетафе 35 55
6 Валенсия 35 52
7 Атлетик Б 35 50
8 Алавес 35 47
9 Реал Сосьедад 35 44
10 Эспаньол 35 44
11 Бетис 35 44
12 Эйбар 35 43
13 Леганес 35 42
14 Вильярреал 35 40
15 Сельта 35 37
16 Леванте 35 37
17 Жирона 35 37
18 Вальядолид 35 35
19 Райо Вальекано 35 31
20 Уэска 35 30
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Зинедин Зидан: хочу поддержать Касильяса от имени всех, кто имеет отношение к "Реалу"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан пожелал скорейшего восстановления вратарю "Порту" Икеру Касильясу, который 1 мая перенес сердечный приступ.

– В первую очередь я хочу поддержать Икера от имени всех, кто имеет отношение к "Реалу", – цитирует A Bola Зидана. – Я отправил ему сообщение в пятницу. Вижу, что ему уже лучше. Мы очень переживаем за него и хотим пожелать скорейшего выздоровления и много сил.
Теги: Зидан Касильяс Реал Ла Лига
Сегодня, 14:51
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