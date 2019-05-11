Зинедин Зидан не дает добро на продажу Иско из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет продолжить работать с полузащитником Иско, сообщает AS.По мнению специалиста, 27-летний спортсмен в силах реабилитироваться после окончания неудачного для клуба сезона. Француз также наложил на Иско вето на переход в английский "Манчестер Сити".После назначения 46-летнего специалиста тренером мадридского клуба, Иско сыграл в девяти играх Ла Лиги.