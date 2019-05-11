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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Хетафе
Севилья
Валенсия
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Алавес
Эйбар
Леганес
Бетис
Вильярреал
Сельта
Леванте
Вальядолид
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 36 83
2 Атлетико  36 74
3 Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе 36 58
5 Севилья 36 55
6 Валенсия 36 55
7 Атлетик Б 36 50
8 Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол 36 47
10 Алавес 36 47
11 Эйбар 36 46
12 Леганес 36 45
13 Бетис 36 44
14 Вильярреал 36 40
15 Сельта 36 40
16 Леванте 36 40
17 Вальядолид 36 38
18 Жирона 36 37
19 Райо Вальекано 36 31
20 Уэска 36 30
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Зинедин Зидан не дает добро на продажу Иско из "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан хочет продолжить работать с полузащитником Иско, сообщает AS.

По мнению специалиста, 27-летний спортсмен в силах реабилитироваться после окончания неудачного для клуба сезона. Француз также наложил на Иско вето на переход в английский "Манчестер Сити".

После назначения 46-летнего специалиста тренером мадридского клуба, Иско сыграл в девяти играх Ла Лиги.
Теги: Зидан Иско Реал
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