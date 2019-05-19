Зинедин Зидан: сейчас мы можем только думать о следующем сезоне

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал прошедший матч 38-го тура чемпионата Испании с "Бетисом".

Встреча испанских команд закончилась со счетом 0:2, в пользу клуба из Севильи.

"Тут речь не о том, что мы не хотим, а о том, что мы не можем. В настоящий момент, лучшее, что команда может сделать, — это начать думать о будущем и о следующем сезоне. Конечно, очень сложно осознавать, что остались ни с чем. Однако пора принять этот факт и ни в коем случае не забывать, что было, чтобы больше не повторять ошибок", - заявил специалист.

Как сообщает Marca, 46-летний француз также сказал о том, что команда уже планирует новые тренировки.

"Мы планируем хорошо подготовиться к следующему сезону. Не говорю, что мы выиграем все титулы, но приложим все возможные усилия. Я не ищу оправданий. Но мы всегда стараемся сделать всё возможное", - заявил Зидан.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 05:31
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