Зинедин Зидан: сейчас мы можем только думать о следующем сезоне

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал прошедший матч 38-го тура чемпионата Испании с "Бетисом".Встреча испанских команд закончилась со счетом 0:2, в пользу клуба из Севильи."Тут речь не о том, что мы не хотим, а о том, что мы не можем. В настоящий момент, лучшее, что команда может сделать, — это начать думать о будущем и о следующем сезоне. Конечно, очень сложно осознавать, что остались ни с чем. Однако пора принять этот факт и ни в коем случае не забывать, что было, чтобы больше не повторять ошибок", - заявил специалист.Как сообщает Marca, 46-летний француз также сказал о том, что команда уже планирует новые тренировки."Мы планируем хорошо подготовиться к следующему сезону. Не говорю, что мы выиграем все титулы, но приложим все возможные усилия. Я не ищу оправданий. Но мы всегда стараемся сделать всё возможное", - заявил Зидан.