Эрнесто Вальверде: я не знаю, думает ли Месси о "Золотой бутсе", его больше заботит помощь команде

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру лидера команды Лионеля Месси в заключительном туре чемпионата Испании против "Эйбара" (2:2)."Я не знаю, думает ли он о "Золотой бутсе". Считаю, что он больше заботится о том, чтобы помочь команде. Мы могли как выиграть, так и проиграть "Эйбару". Речь не идет о том, чтобы хорошо выступить в конкретном матче, а о том, чтобы поддерживать этот уровень в течение длительного периода времени", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.На данный момент список претендентов на "Золотую бутсу" выглядит следующим образом:1. Лионель Месси ("Барселона"): 36 голов (x2,0 коэффициент силы чемпионата) / 72 очка2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"): 32 гола (x2,0) / 64 очка3. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 26 голов (x2,0) / 52 очка4. Мбайе Дьян ("Галатасарай"): 30 голов (x1,5) / 45 очков5-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка5-11. Роберт Левандовски ("Бавария"): 22 гола (x2,0) / 44 очка5-11. Николя Пепе ("Лилль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка5-11. Дуван Сапата ("Аталанта"): 22 гола (x2,0) / 44 очка5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"): 22 гола (x2,0) / 44 очка5-11. Садио Мане ("Ливерпуль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка5-11. Кшиштоф Пёнтек ("Милан"): 22 гола (x2,0) / 44 очка