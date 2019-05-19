Эрнесто Вальверде: я не знаю, думает ли Месси о "Золотой бутсе", его больше заботит помощь команде

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал игру лидера команды Лионеля Месси в заключительном туре чемпионата Испании против "Эйбара" (2:2).

"Я не знаю, думает ли он о "Золотой бутсе". Считаю, что он больше заботится о том, чтобы помочь команде. Мы могли как выиграть, так и проиграть "Эйбару". Речь не идет о том, чтобы хорошо выступить в конкретном матче, а о том, чтобы поддерживать этот уровень в течение длительного периода времени", - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

На данный момент список претендентов на "Золотую бутсу" выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 36 голов (x2,0 коэффициент силы чемпионата) / 72 очка
2. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"): 32 гола (x2,0) / 64 очка
3. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 26 голов (x2,0) / 52 очка
4. Мбайе Дьян ("Галатасарай"): 30 голов (x1,5) / 45 очков
5-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Роберт Левандовски ("Бавария"): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Николя Пепе ("Лилль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Дуван Сапата ("Аталанта"): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Садио Мане ("Ливерпуль"): 22 гола (x2,0) / 44 очка
5-11. Кшиштоф Пёнтек ("Милан"): 22 гола (x2,0) / 44 очка
Теги: Вальверде Месси Барселона
Сегодня, 09:29
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