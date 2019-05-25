"Барселона" - "Валенсия": стали известны стартовые составы
"Барселона" и "Валенсия" объявили составы на финальный матч Кубка Испании.
"Барселона": Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Месси, Лангле, Альба, Роберто.
"Валенсия": Доменеч, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Гедеш, Родриго, Гамейро.
"Барселона": Силлессен, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Коутинью, Артур, Месси, Лангле, Альба, Роберто.
"Валенсия": Доменеч, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Гедеш, Родриго, Гамейро.