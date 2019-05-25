"Валенсия" обыграла "Барселону" и стала обладателем Кубка Испании

"Валенсия" одержала победу над "Барселоной" и стала обладателем Кубка Испании.

"Валенсия" в восьмой раз в истории выиграла Кубок Испании. Обладателем трофея стал российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев - он не играет с 24 апреля из-за травмы колена.

Кубок Испании

Финал

"Барселона" – "Валенсия" 1:2

Голы : Гамейро, 21, Родриго, 33, Месси, 73

"Барселона": Силлессен, Семеду (Видаль, 46), Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Ракитич (Аленья, 77), Коутиньо, Рамос (Малком, 45), Месси

"Валенсия": Доменек, Луис Гайя, Гарай, Паулиста, Васс, Парехо (Кондогбиа, 65), Солер, Коклен, Гуэдеш, Гамейро (Пиччини, 72), Родриго

Предупреждения: Гайя, 53, Бускетс, 61, Кондогбиа, 70
Теги: Валенсия Барселона
Вчера, 23:57
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