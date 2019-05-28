Иско хочет уйти из "Реала" в "Ювентус" за €60 млн

Хавбек мадридского "Реала" Иско может сменить клуб уже этим летним трансферным окном.

Как сообщает EL Mundo Deportivo, полузащитник сливочных может перейти в туринский "Ювентус".

По информации источника, бьянконери готовы заплатить €60 млн за 27-летнего игрока.

Незадолго до этого в СМИ появлялись сообщения о том, что испанец не доволен своим положением в мадридской команде. Иско часто начинал матчи со скамейки запасных.

Хавбек также жаловался на то, что не может найти общий язык как с бывшими тренерами клуба Сантьяго Солари и Хуленом Лопетеги, также и с нынешним — Зинедином Зиданом.

"Газета.ру"
Теги: Иско Реал Ла Лига Ювентус Серия А
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