Иско хочет уйти из "Реала" в "Ювентус" за €60 млн

Хавбек мадридского "Реала" Иско может сменить клуб уже этим летним трансферным окном.Как сообщает EL Mundo Deportivo, полузащитник сливочных может перейти в туринский "Ювентус".По информации источника, бьянконери готовы заплатить €60 млн за 27-летнего игрока.Незадолго до этого в СМИ появлялись сообщения о том, что испанец не доволен своим положением в мадридской команде. Иско часто начинал матчи со скамейки запасных.Хавбек также жаловался на то, что не может найти общий язык как с бывшими тренерами клуба Сантьяго Солари и Хуленом Лопетеги, также и с нынешним — Зинедином Зиданом.