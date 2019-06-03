Мишель Платини назвал Месси фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что считает форварда "Барселоны" Лионеля Месси фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"."Месси - фаворит. После него идет Роналду. Но впереди еще несколько турниров. Мбаппе? Он может стать наследником Месси и Роналду. Он напоминает мне бразильца Роналдо", - цитирует Платини Mundo Deportivo.