Мишель Платини назвал Месси фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что считает форварда "Барселоны" Лионеля Месси фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".

"Месси - фаворит. После него идет Роналду. Но впереди еще несколько турниров. Мбаппе? Он может стать наследником Месси и Роналду. Он напоминает мне бразильца Роналдо", - цитирует Платини Mundo Deportivo.
Теги: Платини Месси Роналду
Сегодня, 08:31
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