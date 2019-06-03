Хамес Родригес: я покину "Реал"? Пока мои мысли связаны только со сборной Колумбии

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес прокомментировал информацию о том, что он может покинуть "Реал".В минувшем сезоне колумбиец выступал за "Баварию" на правах аренды."Сейчас я в режиме сборной. Я спокоен. Пока мои мысли связаны только со сборной Колумбии, а потом посмотрим", - цитирует Хамеса Marca Claro.