Хамес Родригес: я покину "Реал"? Пока мои мысли связаны только со сборной Колумбии

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес прокомментировал информацию о том, что он может покинуть "Реал".

В минувшем сезоне колумбиец выступал за "Баварию" на правах аренды.

"Сейчас я в режиме сборной. Я спокоен. Пока мои мысли связаны только со сборной Колумбии, а потом посмотрим", - цитирует Хамеса Marca Claro.
Теги: Хамес Реал
Сегодня, 11:23
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