В Испании сообщили о готовности "Реала" продать Иско

Иско может покинуть "Реал" летом. Мадридский клуб готов выслушать предложения по футболисту, сообщает Marca.По данным источника, сам 27-летний Иско хотел бы остаться в команде. Однако "Реал" будет вынужден пойти на продажу некоторых своих игроков из-за финансовых правил УЕФА по трансферным операциям.После прихода Зинедина Зидана хавбек провел за "Реал" 541 минуту на поле — это четвертый показатель в команде после Карима Бензема, Рафаэля Варана и Марсело.Трансферная стоимость Иско оценивается в 60 млн евро. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за полузащитника.