Иско и Зидан стали жертвами грабителей

Полузащитник "Реала" Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами волны ограблений.По данным La Sexta, в Мадриде был ограблен дом Иско. Кроме того, злоумышленники пытались проникнуть в дом Зидана."Реал" обеспокоен ситуацией и попросил своих игроков аккуратнее распространять информацию о своей личной жизни в социальных сетях, потому что грабители могут воспользоваться этим.В последнее время в Испании участились случае проникновения в дома футболистов: всего за месяц произошло 11 ограблений.