Иско и Зидан стали жертвами грабителей
Полузащитник "Реала" Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами волны ограблений.
По данным La Sexta, в Мадриде был ограблен дом Иско. Кроме того, злоумышленники пытались проникнуть в дом Зидана.
"Реал" обеспокоен ситуацией и попросил своих игроков аккуратнее распространять информацию о своей личной жизни в социальных сетях, потому что грабители могут воспользоваться этим.
В последнее время в Испании участились случае проникновения в дома футболистов: всего за месяц произошло 11 ограблений.
"Газета.ру"
По данным La Sexta, в Мадриде был ограблен дом Иско. Кроме того, злоумышленники пытались проникнуть в дом Зидана.
"Реал" обеспокоен ситуацией и попросил своих игроков аккуратнее распространять информацию о своей личной жизни в социальных сетях, потому что грабители могут воспользоваться этим.
В последнее время в Испании участились случае проникновения в дома футболистов: всего за месяц произошло 11 ограблений.
"Газета.ру"