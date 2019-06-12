Иско и Зидан стали жертвами грабителей

Полузащитник "Реала" Иско и главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан стали жертвами волны ограблений.

По данным La Sexta, в Мадриде был ограблен дом Иско. Кроме того, злоумышленники пытались проникнуть в дом Зидана.

"Реал" обеспокоен ситуацией и попросил своих игроков аккуратнее распространять информацию о своей личной жизни в социальных сетях, потому что грабители могут воспользоваться этим.

В последнее время в Испании участились случае проникновения в дома футболистов: всего за месяц произошло 11 ограблений.

"Газета.ру"
Теги: Иско Зидан Реал Ла Лига
Сегодня, 21:44
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