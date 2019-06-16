Артуро Видаль заинтересовал китайские клубы

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль может продолжить карьеру в Китае.

Как сообщает Soccerlinkm в услугах футболиста заинтересованы несколько китайских клубов.

Видаль в минувшем сезоне провел в чемпионате Испании 33 матча, в которых забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.
Теги: Видаль Барселона
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