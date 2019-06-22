Экс-тренер "Реала" высказался о переходе Азара в клуб

Бывший главный тренер "Реала" Хосе Антонио Камачо прокомментировал переход полузащитника Эдена Азара в мадридский клуб.

Сумма трансфера полузащитника в команду составила €100 млн. При этом он отметил, что у вингера не поход на нападающего Криштиану Роналду, который перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года.

"Азар — это топ-футболист, но у него нет ничего общего с Роналду, потому что он не киллер в штрафной площади соперника. Азар является игроком, который поможет наладить игру команды, он знает, как управлять ею, чтобы команда забивала", - цитирует Камачо Maisfutebol.

"Газета.ру"
Теги: Азар Реал Ла Лига
Сегодня, 17:07
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