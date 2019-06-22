"Интер" и "Атлетико" предложили 90 млн евро за Николя Пепе

"Интер" и "Атлетико" интересуются трансфером нападающего "Лилля" Николя Пепе, информирует L'Equipe.По данным издания, оба клуба готовы предложить французской стороне 90 миллионов евро за переход 24-летнего ивуарийца.Ранее сообщалось, что в услугах Пепе также заинтересованы такие клубы, как "Бавария", "Ливерпуль", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".