Президент Ла Лиги: можем заблокировать трансфер Гризманна в "Барселону"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что переход французского форварда Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону" может быть заблокирован."Атлетико" сделал запрос о блокировке трансфера Гризманна. Ла Лига может это сделать. Было начато расследование, и компетентные органы должны будут дать оценку ситуации. Больше мне сейчас нечего сказать", — приводит слова Тебаса Tuttosport со ссылкой на радио Onda Cero.Напомним, "Барселона" купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако "Атлетико" намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между "Барселоной" и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.