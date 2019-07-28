Жерар Пике купил уже второй футбольный клуб

Защитник "Барселоны" Жерар Пике стал владельцем еще одного клуба, сообщает Football Espana.Футболист приобрел контрольный пакет акций "Химнастик Манресы". Сделка была одобрена 80 процентами членов совета директоров клуба. Футболист сборной Испании покроет все долги клуба.В "Химнастик Манреса" играют молодые футболисты, Пике планирует сделать его филиалом клуба "Андорра" из столицы Андорры, которым он также владеет.