У Роналдиньо изъяли испанский и бразильский паспорта из-за штрафов и налогов, сообщает ВВС.Отмечается, что экс-футболист "Барселоны" был оштрафован на 2 миллиона фунтов стерлингов за незаконное строительство пирса в его домике на озере в городе Порту-Алегри. Также Роналдиньо преследуют и другие кредиторы, требуя около 1,7 миллиона евро. 57 объектов его собственности арестованы.Роналдиньо - обладатель "Золотого мяча" (2005) и двукратный лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.