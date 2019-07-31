» » Гарет Бэйл отправился играть в гольф во время матча "Реала" с "Тоттенхэмом"

Гарет Бэйл отправился играть в гольф во время матча "Реала" с "Тоттенхэмом"

Во время матча 1/2 финала Audi Cup "Реал" — "Тоттенхэм Хотспур" (0:1) вингер "Королевского клуба" Гарет Бэйл проводил время за игрой в гольф, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.

Согласно информации источника, вчера, 30 июля, 30-летний футболист отправился в город Боадилья-дель-Монте для того, чтобы сыграть в гольф. В это же время "сливочные" встречались с его бывшим клубом.

Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл не отправился с командой в Германию для участия в турнире Audi Cup, так как находится не в форме. Наставник "Королевского клуба" выступает за продажу футболиста, однако сам игрок не заинтересован в уходе, даже несмотря на то, что в новом сезоне может остаться без стабильного игрового времени.

"Чемпионат.сом"

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Бэйл Реал Тоттенхэм Ла Лига АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Ла Лига 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 38 87
2 Атлетико  38 76
3 Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия 38 61
5 Севилья 38 59
6 Хетафе 38 59
...
20 Райо Вальекано 38 32
Сезон | Таблица | Календарь
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Манчестер Сити 0 0
2 Ливерпуль 0 0
3 Челси 0 0
4 Тоттенхэм 0 0
5 Арсенал 0 0
6 Манчестер Юнайтед 0 0
7 Вулверхэмптон 0 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Жоаузинью рассказал про получение российского гражданства
Суд установил для Глушакова определенный порядок общения с детьми
Гарет Бэйл отправился играть в гольф во время матча "Реала" с "Тоттенхэмом"
Президент ПФЛ заверил, что матчи тура состоятся, несмотря на лесные пожары
"Фиорентина" арендует у "Интера" Наингголана с правом выкупа 2
Шмель с дачи: «Спартак» объявил о подписании контракта с Шюррле 1
Малком 2 августа пройдет медосмотр для "Зенита" 9
Александр Медведев: если Малком приедет в "Зенит", его работа тоже будет выставлена в Эрмитаже 9
Руслан Пименов: думаю, что "Динамо" к дерби больше готово, "Спартак" сейчас в яме 3
Сергей Семак: соглашение с Эрмитажем пойдет на пользу "Зениту", футболистам и их семьям
Экс-игрок голландских клубов Левченко оценил перспективы Тиля в "Спартаке" 2
"Спартак" объявил об аренде Шюррле 41
"Зенит" и Государственный Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве 6
"Динамо" интересуется нападающим "Интера"
"Бешикташ" может перехватить Шюррле у "Спартака" 6
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Фиорентина" объявила о переходе Кевина-Принса Боатенга
Evening Standard: FA подала заявку на проведение финала ЛЧ на "Уэмбли" в 2023 году
Леонид Федун на встрече с болельщиками "Спартака" поддержал Кононова 23
Владелец "Сампдории" согласился продать клуб за 140 миллионов евро 1
Джилл Эллис покинула женскую сборную США 1
Южнокорейские фанаты требуют 50 миллионов евро компенсации за то, что Роналду не вышел на поле 2
Роман Бабаев: даже не рассматривали вариант с приглашением Хачериди в ЦСКА 5
Пауло Дибала обсудит свое будущее с Сарри 1
"Шеффилд Юнайтед" вновь обновит клубный трансферный рекорд
"Рома" интересуется Ловреном
РПЛ прокомментировала информацию о возможном переносе матча "Спартак" - "Динамо" 8
"Барселона" сделала предложение "Бетису" по Фирпо
"Барселона" хочет подписать левого защитника уже на этой неделе
Выступающие за равную зарплату футболистки США получают больше мужчин
Все новости