Гарет Бэйл отправился играть в гольф во время матча "Реала" с "Тоттенхэмом"

Во время матча 1/2 финала Audi Cup "Реал" — "Тоттенхэм Хотспур" (0:1) вингер "Королевского клуба" Гарет Бэйл проводил время за игрой в гольф, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.Согласно информации источника, вчера, 30 июля, 30-летний футболист отправился в город Боадилья-дель-Монте для того, чтобы сыграть в гольф. В это же время "сливочные" встречались с его бывшим клубом.Ранее главный тренер "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл не отправился с командой в Германию для участия в турнире Audi Cup, так как находится не в форме. Наставник "Королевского клуба" выступает за продажу футболиста, однако сам игрок не заинтересован в уходе, даже несмотря на то, что в новом сезоне может остаться без стабильного игрового времени.