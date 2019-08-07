Пике призвал Неймара рассказать о желании вернуться в "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением о ситуации вокруг бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, передает Goal.Футболист считает, что форварду нужно открыто заявить о желании вернуться в каталонский клуб, если он действительно этого хочет."Конечно, я говорил с Неймаром, но именно он должен делать заявления. Наши личные беседы не подлежат огласке. Неймар — звезда на поле и за его пределами. Он отлично знает нашу команду и город.Уверен, что многие в "Барселоне" были очень довольны его результатами. Мы были бы рады видеть его здесь, но в данный момент он остается в "ПСЖ", — заявил Пике.