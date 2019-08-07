Эрнесто Вальверде: мы в "Барселоне" рассчитываем на Коутиньо

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Наполи" (2:1) в товарищеском матче рассказал, почему не играл Фелиппе Коутиньо, а также поведал о его будущем. В услугах бразильца заинтересован "Тоттенхэм"."Конечно, я рассчитываю на него. Мы не знаем, что произойдет, но он с нами. Коутиньо не играл, как и Артур с Видалем, потому что они мало тренировались. План один и тот же. Будем подключать их понемногу. Посмотрим, возможно в субботу они сыграют несколько минут. Мы рассчитываем на Коутиньо", — цитирует Вальверде Marca.