"Малага" расторгла контракт с Евгением Селезневым

Испанская «Малага» разорвала контракт с украинским нападающим Евгением Селезневым. Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны расстались по обоюдному согласию.34-летний форвард перешел в «Малагу» в январе, подписав соглашение до конца сезона. Он провел за испанский клуб 12 матчей в Сегунде, но результативными действиями не отметился.Предыдущим клубом Селезнева был турецкий «Акхисар Беледиеспор». Также за свою карьеру он успел поиграть в краснодарской «Кубани», за которую провел 10 матчей и забил 3 гола.Селезнев наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтер». В сезоне-2008/09 вместе с украинским клубом выиграл Кубок УЕФА.