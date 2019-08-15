Бывший полузащитник "Барселоны" Денис Суарес рассказал, что обижен на главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. Игрок недоволен, что специалист ни разу не пообщался с ним после его ухода.
"Мы не разговаривали после моего ухода. Мы вообще не общались, он не попрощался, был нулевой контакт. Сейчас я просто хочу наслаждаться футболом, что и делаю после возвращения в "Сельту", — цитирует Суареса Cadena SAR.
"СЭ"
Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде
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