Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде

Бывший полузащитник "Барселоны" Денис Суарес рассказал, что обижен на главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. Игрок недоволен, что специалист ни разу не пообщался с ним после его ухода."Мы не разговаривали после моего ухода. Мы вообще не общались, он не попрощался, был нулевой контакт. Сейчас я просто хочу наслаждаться футболом, что и делаю после возвращения в "Сельту", — цитирует Суареса Cadena SAR.