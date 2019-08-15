» » Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде

Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде

Бывший полузащитник "Барселоны" Денис Суарес рассказал, что обижен на главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде. Игрок недоволен, что специалист ни разу не пообщался с ним после его ухода.

"Мы не разговаривали после моего ухода. Мы вообще не общались, он не попрощался, был нулевой контакт. Сейчас я просто хочу наслаждаться футболом, что и делаю после возвращения в "Сельту", — цитирует Суареса Cadena SAR.

"СЭ"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте

Следуйте за нами в Twitter
   Опубликовал:
Теги: Суарес Вальверде Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Урал" подарил бессрочные абонементы экипажу, спасшему людей при аварийной посадке 1
Футболки "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" вошли в число самых ужасных по версии L'Equipe
Шедевральный гол Сергеева и лидерство "Ротора". Обзор 8-го тура ФНЛ 2
"Спартак" - "Тун": составы команд на ответный матч ЛЕ 13
Илья Геркус - о ситуации со срывом трансляции матча "Порту" - "Краснодар: так в бизнесе не принято
"Порту" собирается подать в суд на "Матч ТВ" 15
Денис Суарес рассказал об обиде на Вальверде 1
Адвокат Глушаковой: суд решил, что на 200 млн Денис купил продукты на неделю? 6
Унаи Эмери подтвердил, что Озил и Колашинац вернулись к тренировкам с "Арсеналом"
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины (фото) 7
Месси, Роналду и ван Дейк - претенденты на звание на титул игрока года УЕФА 5
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Линеделефом
"Торпедо" представило новую форму на сезон-2019/20 с шотландским орнаментом (фото) 2
Неймара беспокоят боли в ноге. У него может случиться рецидив старой травмы
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Японский Месси" отказался уйти из "Реала" в аренду 1
Гурам Аджоев: арбитры ошибаются и в европейских чемпионатах, и в матчах Лиги чемпионов
Мирзов рассказал, почему на него перестал рассчитывать Карпин 4
Матч за Суперкубок УЕФА стал для Клоппа 800-м в тренерской карьере 1
Резиуан Мирзов: меня расстроили слова Аджоева 4
Адам Натхо: Бибрас хочет продолжить карьеру именно в России
Эмануэль Маммана близок к переходу в "Сассуоло" 10
Сергей Хусаинов: Фраппар и ее бригада показали, что неслучайно выходят на поле, но им не хватает практики 1
Мирзов объяснил, почему в его Instagram нет фотографии со "Спартаком" 5
Андрей Колесников: Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти по УДО
СМИ: ЦСКА и "Уфа" согласовали переход Кругового 9
Томас Цорн: зарплата Шюррле намного меньше, чем у Малкома. Он приехал не за баблом 56
Сергей Семак: в РПЛ набирается 7-8 команд, с которыми будет сложно 12
Сергей Семак: "Зенит" готов усиливаться. Еще одного футболиста хотим подписать
АЕК повторять не будем? «Спартак» в шаге от выхода в плей-офф квалификации Лиги Европы 13
Все новости