"Ювентус" хочет подписать Ракитича и готов включить в сделку с "Барселоной" Джана

"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, утверждает Tuttosport.По информации источника, туринский клуб готов отправить в обратном направлении хавбека Эмре Джана.Ракитич связан контрактом с "Барселоной" до лета 2021 года, однако СМИ постоянно пишут о возможном уходе 31-летнего игрока из каталонского клуба. Сам игрок утверждает, что хотел бы продолжить выступать за сине-гранатовых.