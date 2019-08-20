"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, утверждает Tuttosport.
По информации источника, туринский клуб готов отправить в обратном направлении хавбека Эмре Джана.
Ракитич связан контрактом с "Барселоной" до лета 2021 года, однако СМИ постоянно пишут о возможном уходе 31-летнего игрока из каталонского клуба. Сам игрок утверждает, что хотел бы продолжить выступать за сине-гранатовых.
Sport24.ru
"Ювентус" хочет подписать Ракитича и готов включить в сделку с "Барселоной" Джана
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