Серхио Рамос сравнялся с Касильясом по числу матчей за сборную Испании

Защитник Серхио Рамос попал в стартовый состав сборной Испании на отборочный матч Евро-2020 против команды Фарерских островов. Для Рамоса это уже 167-й поединок в футболке национальной команды.Таким образом, 33-летний Рамос повторил рекорд голкипера Икера Касильяса по количеству матчей за сборную Испании. Ни один другой игрок не проводил больше игр за «Красную фурию», а это значит, что вскоре центральный защитник может стать главным старожилом национальной команды.