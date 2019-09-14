» » Эрнесто Вальверде: Фати хорошо себя проявил, он принесет "Барселоне" немало пользы

Эрнесто Вальверде: Фати хорошо себя проявил, он принесет "Барселоне" немало пользы

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (5:2).

"Самое главное впечатление по итогам матча — это та настойчивость, с которой команда давила и пыталась забить. В некоторых моментах мы могли пропустить из-за того, что оставляли много пространства. А в группе атаки "Валенсии" собраны очень быстрые игроки. Мы давили и провели хороший второй тайм.

Нам должно быть все равно, на каком поле мы играем. Мы должны переезжать с места на места и стараться делать одно и то же — побеждать.

Быть игроком "Барселоны" непросто. Фати постоянно сконцентрирован и хорошо себя проявляет. Не совсем нормально забивать почти первым касанием, вторым отдавать голевой пас, а третьим почти отличиться еще раз. Если он будет продолжать трудиться так же много, то он принесет нам еще немало пользы", — цитирует Вальверде Marca.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Фати Вальверде Барселона Валенсия Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Урош Спаич: "Краснодар" может обыграть "Базель" в Лиге Европы
Хави Грасия узнал об увольнении из "Уотфорда" во время случайной встречи с Унаи Эмери
Эрнесто Вальверде: Фати хорошо себя проявил, он принесет "Барселоне" немало пользы
Василий Уткин: Федун совершенно не в состоянии решить ни одну проблему, связанную с выбором людей
Василий Кикнадзе: "Локомотиву" хватит глубины состава, чтобы заменить Миранчуков
Неймар: все знали, что я хотел уйти из "ПСЖ", но я перевернул эту страницу
Президент "Фиорентины": 36-летний Рибери играл лучше, чем Роналду! 1
Мануэль Нойер упрекнул Тер Штегена: его слова не идут на пользу сборной Германии
Хосеп Гвардиола: не стоит ожидать, что "Ман Сити" будет набирать 100 очков в каждом сезоне
ПСВ снёс Слуцкого с вершины. «Витесс» уничтожен новой голландской звездой 1
Юрий Сёмин: мы теряем ведущих футболистов
Томас Тухель - о ненависти к Неймару: я не хочу судить фанатов. Они любят наш клуб
"Барселона" дома победила "Валенсию" со счетом 5:2 1
Жоау Мариу: концентрируюсь на победе в чемпионате России с "Локомотивом"
Владислав Радимов: убедили: Шюррле - чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и Беккенбауэра! 8
"Торпедо" Игнашевича обновляет рекорд. Обзор 13-го тура ФНЛ
Маурисио Почеттино: Бекхэм сказал мне, что хотел бы сейчас играть за "Тоттенхэм"
Массимо Каррера выразил соболезнования семье скончавшегося болельщика "Спартака" 1
Александр Точилин: большинство трансферов "Сочи" было обговорено со мной
Агент Ибрагимовича и Погба может начать сотрудничество с форвардом "Кристал Пэлас" Заа
Александр Медведев: у "Лиона" очень сильное нападение
"Сочи" - "Локомотив": фотоотчет встречи
Сеск Фабрегас: Неймар - скромный, с невероятным талантом, но вернуться в "Барселону" будет тяжело
Гильерме: было важно победить после домашнего поражения (видео) 1
Крыховяк: Лига чемпионов? Хотим сделать лучше, чем получилось в прошлом сезоне (видео) 1
Юрий Семин: победа еще тяжела и тем, что выбыли два игрока - это Хеведес и Антон Миранчук 1
Игрок "Сочи" Мостовой: понимаем, как действовать, но нам нужно ещё добавить в этом
Александр Точилин: многое не получилось из того, что планировали
"Норвич" одержал победу над "Манчестер Сити" 11
В Лигу чемпионов без братьев. "Локомотив" потерял второго Миранчука 1
Все новости