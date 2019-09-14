Эрнесто Вальверде: Фати хорошо себя проявил, он принесет "Барселоне" немало пользы

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (5:2)."Самое главное впечатление по итогам матча — это та настойчивость, с которой команда давила и пыталась забить. В некоторых моментах мы могли пропустить из-за того, что оставляли много пространства. А в группе атаки "Валенсии" собраны очень быстрые игроки. Мы давили и провели хороший второй тайм.Нам должно быть все равно, на каком поле мы играем. Мы должны переезжать с места на места и стараться делать одно и то же — побеждать.Быть игроком "Барселоны" непросто. Фати постоянно сконцентрирован и хорошо себя проявляет. Не совсем нормально забивать почти первым касанием, вторым отдавать голевой пас, а третьим почти отличиться еще раз. Если он будет продолжать трудиться так же много, то он принесет нам еще немало пользы", — цитирует Вальверде Marca.