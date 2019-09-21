Вадим Васильев: Мбаппе - фанат "Реала", это клуб его мечты

В гостях у программы «Инсайдеры» экс-руководитель Монако Вадим Васильев. Почему Мбаппе выбрал ПСЖ, а не Реал и как это вести сделку на 180 млн евро. Правда ли, что Васильева звал Спартак и в каком качестве Вадим вернётся в футбол. Смотрите сегодня в 21:55 на @matchpremier pic.twitter.com/98YagAFSyu — Nobel Arustamyan (@ANobelito) September 21, 2019

Экс-руководитель "Монако" Вадим Васильев рассказал, что бывший нападающий команды Килиан Мбаппе, который был продан монегасками в "ПСЖ", является фанатом "Реала"."Мбаппе — фанат "Реала", это клуб его мечты. Но "ПСЖ" был более настойчивым, они лучше обрисовали ему перспективы. В итоге Килиан решил, что сначала лучше стать героем на родине. Думаю, он оказался прав.Это амбициозный парень, который хочет выигрывать. Ему хочется победить в Лиге чемпионов. Для него сейчас главное, чтобы команда была конкурентоспособной для этого", — сказал Васильев в интервью комментатору Нобелю Арустамяну для передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".