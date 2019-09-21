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Вадим Васильев: Мбаппе - фанат "Реала", это клуб его мечты

Экс-руководитель "Монако" Вадим Васильев рассказал, что бывший нападающий команды Килиан Мбаппе, который был продан монегасками в "ПСЖ", является фанатом "Реала".

"Мбаппе — фанат "Реала", это клуб его мечты. Но "ПСЖ" был более настойчивым, они лучше обрисовали ему перспективы. В итоге Килиан решил, что сначала лучше стать героем на родине. Думаю, он оказался прав.

Это амбициозный парень, который хочет выигрывать. Ему хочется победить в Лиге чемпионов. Для него сейчас главное, чтобы команда была конкурентоспособной для этого", — сказал Васильев в интервью комментатору Нобелю Арустамяну для передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".



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Теги: Васильев Монако Мбаппе ПСЖ Лига 1 Реал ЛА Лига
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