Эрнесто Вальверде: ненормально, что в шести матчах в ворота "Барселоны" было назначено три пенальти

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слабую игру команды на старте сезона и тот факт, что сине-гранатовые не могут победить на выезде в 7 матчах подряд, с апреля 2019 года."Я не знаю, в чем причина нашей неудачной серии. Мы должны сосредоточиться только на этом сезоне. Я не связываю прошлый сезон с этим — во-первых, потому что в Ла Лиге наши результаты были невероятными, и это будет трудно повторить. Нам нужно играть лучше на выезде, и это совершенно очевидно.Если вы хорошо атакуете и правильно располагаетесь на поле, то вас с меньшей вероятностью подловят на контратаке. "Боруссия", команда, которая создала наибольшее число шансов в матче против нас, нам не забила… Будем смотреть на статистику, когда подойдет середина сезона.Ненормально и то, что в шести матчах в наши ворота было назначено три пенальти. Для нас ненормально пропускать четыре гола на своем поле на данном этапе сезона", — цитирует Вальверде AS.