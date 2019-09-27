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"Барселона" подаст апелляцию на штраф в €300

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что клуб подаст апелляцию на решение Федерации футбола Испании оштрафовать команду на €300 за переговоры с нападающим Антуаном Гризманном.

"Я не знаю точных подробностей этого вопроса или юридических нюансов. Но насколько я понимаю, клуб подаст апелляцию на данное решение", — заявил Вальверде.

Сине-гранатовых наказали за то, что они начали раньше трансферного срока договариваться с Гризманном о его переходе из мадридского "Атлетико".

"Газета.ру"


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Теги: Барселона Ла Лига Вальверде
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