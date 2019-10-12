Видаль: если тренер "Барселоны" скажет мне уйти, я это сделаю

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль рассказал, что счастлив в клубе, но готов уйти, если тренер или руководство попросят его об этом."Я приехал в "Барселону", чтобы стать важной частью команды. И я здесь не для того, чтобы пытаться менять клуб каждый раз, когда открывается трансферное окно", - цитирует Видаля Goal.com.В прошлом сезоне Видаль участвовал в 53 матчах во всех соревнованиях, а во время нынешней кампании — ещё в шести, сыграв важную роль в планах главного тренера Эрнесто Вальверде. Поэтому бывшая звезда "Ювентуса" не видит причин, почему он должен подумать об изменении обстановки."Если тренер или команда скажут мне уйти, я с удовольствием это сделаю. Я не против. Но верю, мне ещё есть что показать, и хочу добиться большего. Мне все ещё нужно выиграть лигу чемпионов", — добавил Видаль.