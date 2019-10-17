Роналдиньо: Винисиус вскоре станет одним из лучших игроков в мире

Бывший форвард "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о вингере мадридского "Реала" Винисиусе Жуниоре. По мнению Роналдиньо, его соотечественник может стать одним из сильнейших игроков в мире."Он уже играет за один из двух сильнейших клубов в мире. И я думаю, что он вскоре станет одним из лучших игроков в мире", — приводит слова Роналдиньо AFP.Текущий сезон пока складывается для Винисиуса неудачно. После возвращения в "Реал" Зинедина Зидана бразилец преимущественно начинает матчи на скамейке запасных. Зидан обычно предпочитает Гарета Бэйла или Эдена Азара."Реал" в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу Примеры. После восьми туров "Реал" набрал 18 очков. "Барселона", занимающая второе место, отстаёт от "Реала" на 2 очка.