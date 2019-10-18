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Эль-Класико перенесли. Всё из-за каталонских протестов

Политическая обстановка вынуждает отложить один из главных матчей европейского футбола. Власти опасаются, что из-за игры могут возникнуть дополнительные неприятности.


С понедельника в Каталонии идут протесты. Тема недовольства та же, что и два года назад – независимость региона, но на этот раз был и мощный катализатор. Прежним руководителям Каталонии, которые организовали референдум-2017, испанский Верховый суд дал от 9 до 13 лет тюрьмы. По этому поводу и начались протесты.

Пока что всё очень круто: блокируются рейсы, движение транспорта ограничено, а главные улицы перекрыты. Главная связанная с футболом история этих дней – добирающийся пешком из аэропорта Ракитич, вернувшийся после паузы сборных.


Для «Барселоны» и так всё было бы не очень здорово, так ещё клуб, известный своими вольнолюбивыми настроениями, не стал молчать по этому поводу. Руководство активно поддерживает протестующих, как и некоторые футболисты.

- Заключение не помогло разрешить конфликт, поэтому не помогут и тюремные сроки. Тюрьма – это не решение. «Барселона» просит всех политических лидеров вступить в переговоры, чтобы в дальнейшем отпустить осужденных гражданских лиц, - сообщалось на официальном сайте клуба.

В социальных сетях Пике сделал ретвит обращения «Барселоны» и добавил: «горд быть частью этого клуба». От защитника, впрочем, ничего другого не ждали, поскольку он голосовал на референдуме в Каталонии.

Но футболисты должны играть, а не комментировать политические происшествия. Из-за протестов у «Барселоны» возникли проблемы с насущным.

Завтра «блауграна» поедет играть против «Эйбара». Полететь не сможет из-за перебоев в работе аэропорта, так что «Барса» поедет в Эйбар на автобусе. Получается в несколько часов больше, но выхода здесь нет.

Дальше – после выезда в Чехию в рамках ЛЧ - ещё хуже. Потому что на «Камп Ноу» 26 числа должен был ехать «Реал Мадрид». Почти сразу начали говорить о принудительном переносе, потому что событие такого масштаба совсем не шло к месту, где идут протесты: из-за него могла возникнуть уйма лишних неприятностей.


«Барселона» стоит на том, что матч нужно проводить на «Камп Ноу». «Реал» тоже не хочет переносить игру на «Сантьяго Бернабеу» и считает, что матч нужно просто перенести по времени. Так сегодня и произошло.

Теперь клубы должны договориться о новой дате проведения матча до 21 октября. Если стороны не смогут прийти к соглашению, решение примет комитет по проведению соревнований.

Только вот непонятно, когда каталонские протесты закончатся. И обидно за туристов, которых всегда много на таких встречах: большинство уже наверняка заказали билеты.

И, так получается, 26 октября Первый канал не сможет показать уже анонсированную трансляцию.

Фото: Getty Images, rg.ru


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Теги: Барселона Пике Реал Мадрид
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