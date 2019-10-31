Пике: игроки "Барселоны" просили пересмотреть их контракты, чтобы клуб мог вернуть Неймара

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, на что были готовы пойти футболисты каталонского клуба ради возвращения в команду нападающего Неймара. Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом в истории. Летом 2019 года "Барса" пыталась купить бразильца обратно, но сделка так и не состоялась."Мы спрашивали у президента, можем ли мы изменить условия наших контрактов, потому что знали, что существует проблема с финансовым фэйр-плей… Поэтому мы сказали президенту: "Вместо того, чтобы что-то заработать в первый год, мы могли бы заработать это во второй, третий или четвертый год наших контрактов".В конце концов мы хотим помогать клубу, в данном случае мы хотели помочь клубу избежать проблемы с финансовым фэйр-плей.Вместо того, чтобы уменьшать нашу зарплату, речь шла о поиске способа помочь клубу подписать Неймара, сделать это возможным. На тот момент руководство посчитало, что это хорошая идея, но потом возникли другие проблемы.Может ли Неймар вернуться в "Барсу"? В футболе все может случиться, и с каждым годом это становится все очевиднее. Мы сказали Неймару [когда тот переходил в "ПСЖ"]: "Ты идешь в золотую тюрьму". Но в футболе все может случиться, и может оказаться, что дверь [из этой тюрьмы] будет открыта", — цитирует Пике Cadena Ser.