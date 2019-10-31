Пике: у Месси и Гризманна нет конфликта

Защитник "Барселоны" Жерар Пике настаивает на том, у нападающих сине-гранатовых Лионеля Месси и Антуана Гризманна нет никакого конфликта."Лео и Антуан хорошо ладят друг с другом. Как Лео и Дембеле, как Лео и Педро или Вилья. А Месси с Суаресом вообще практически братья. Тот факт, что Лео и Гризманн не ладят так, как Лео с Суаресом не означает, что у них плохие отношения", — приводит слова Пике Goal.com со ссылкой на Cadena SER.Напомним, ранее сам Антуан Гризманн заявлял, что ему трудно найти общий язык с аргентинским нападающим "Барселоны". В связи с этим появлялись слухи, что Лионель Месси всё больше хочет возвращения нападающего "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб. Однако сам Месси опроверг эту информацию, заявив, что у него нет проблем с Антуаном Гризманном.