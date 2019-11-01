Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал комментарий в преддверии выездной встречи 12-го тура испанской Примеры с "Леванте".
"У "Леванте" убийственные контратаки, с очень быстрыми футболистами. Нас ждёт трудный матч, как и в предыдущие годы. У «Барселоны» всё хорошо в турнирной таблице, но сезон длинный, и сейчас нам нужно побеждать в выездных встречах", - цитирует Вальверде пресс-служба сине-гранатовых на странице клуба в твиттере.
"Чемпионат.сом"
Вальверде: у "Барселоны" всё хорошо в таблице, но нам нужно побеждать на выезде
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