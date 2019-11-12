Солари назначен послом "Реала"

Сантьяго Солари вернулся в мадридский "Реал" на роль посла клуба.Как сообщает Marca, 43-летний тренер получил несколько предложений о работе, но они не соответствовали его требованиям. Теперь Солари будет представлять "Реал" на различных мероприятиях. Он уже поучаствовал в церемонии открытия нового учебного года в Европейском университете в Мадриде.С октября 2018 года по март 2019-го Солари провел 32 матча в роли главного тренера "Реала" и выиграл с клубом клубный чемпионат мира.